Монтелла: победа в Суперкубке с «Миланом» — главное событие моей карьеры тренера

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла выделил значимость победы в Суперкубке Италии. В Дохе «Милан» оказался сильнее «Ювентуса» (1:1 в основное и дополнительное время, 4:3 — по пенальти).
«Я великолепно провёл Рождество со свой семьей. Но также праздники получились запоминающимися благодаря победе в матче за Суперкубок. Это очень важное событие. Думаю, оно самое важное в моей тренерской карьере.
Мне было приятно разделить эту победу с Адриано Галлиани. Сильвио Берлускони также был очень рад, он поздравил меня с этим успехом. Мы с командой рады, что смогли выиграть для Сильвио и „Милана“ ещё один трофей», — сказал Монтелла в эфире Sky Sport Italia.