«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:30

31 декабря в Ливерпуле, на стадионе «Энфилд», состоится матч 19-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».
Данную встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном.
Ранее друг с другом команды встречались 175 раз. 85 матчей завершились победой «Ливерпуля», 46 раз команды сыграли вничью, и 44 раза сильнее оказались футболисты «Манчестер Сити».
Последняя встреча между этими командами состоялась в марте этого года и завершилась домашней победой «Ливерпуля» со счётом 3:0.