Конте: надеюсь, Куртуа сможет повторить карьеру Буффона

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признался, что видит сходство между голкипером синих Тибо Куртуа и легендарным вратарем «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном.
«Их истории похожи, потому что Джиджи начинал карьеру в «Парме», и Тибо тоже начал играть рано. Я надеюсь, Тибо сможет повторить карьеру Джиджи, потому что он один из лучших вратарей всех времен. Он был моим товарищем в «Ювентусе», а затем я был его тренером, и в сборной Италии тоже. Буффон — легенда футбола, и я надеюсь, Тибо будет таким же.
У него отличный потенциал, чтобы добиваться высоких целей. Тибо — игрок «Челси», и я хочу, чтобы он остался. Я думаю, он тут очень счастлив, я вижу его в клубе, вижу, что он останется на много лет, и я не вижу никаких проблем. Это должно решать руководство клуба, но я считаю, что Тибо заслуживает остаться в «Челси» на много лет и писать историю в этом клубе, стать его легендой», — цитирует Конте сайт «Челси».