«Нью-Сейнтс» побил рекорд по количеству побед подряд в национальном чемпионате

Валлийская команда «Нью-Сейнтс» выиграла 27-й матч подряд в чемпионате Уэльса, обыграв клуб «Кефн Друидс» со счётом 2:0.
Таким образом, «Нью-Сейнтс» побил мировой рекорд по количеству побед подряд в национальном первенстве, установленный амстердамским «Аяксом» в сезоне-1971/72. Тогда команда, в которой играл Йохан Круифф, выиграла в 26 встречах кряду, сообщает британское интернет-издание The Guardian.
«Нью-Сейнтс» выиграл 21-й матч в чемпионате Уэльса в этом сезоне и ещё шесть – в концовке прошлого.