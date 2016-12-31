«Интер» готов отпустить Банегу в Китай за € 25 млн

Полузащитник «Интера» Эвер Банега может продолжить карьеру в Китае. Приобрести аргентинского футболиста готовы «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Сунцзян». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, миланцы готовы отпустить игрока за € 25 млн. Ранее появлялась информация, согласно которой «Тяньцзинь Сунцзян» предложил за Банегу € 15 млн, но эта сумма не устроила итальянский клуб.
Банега перешёл в «Интер» в июле этого года на правах свободного агента из «Севильи». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 19 официальных матчах за «Интер», забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с нерадзурри действует до лета 2019 года.