Каррагер: любимый момент 2016 года? Гари Невилл в «Валенсии»

Эксперт телеканала Sky Sports Джейми Каррагер пошутил над своим коллегой Гари Невиллом. Во время эфира передачи Friday Night Football на вопрос, какой момент 2016 года для него любимый, Каррагер ответил: «Гари Невилл в «Валенсии».
Невилл проработал в «Валенсии» четыре месяца – с декабря 2015 по март 2016 года. Испанская команда под руководством английского специалиста выиграла лишь 10 из 28 матчей во всех турнирах. После увольнения из «Валенсии» Невилл вернулся работать в качестве эксперта на Sky Sports.