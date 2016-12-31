Директор «Валенсии»: Пранделли сдался, он искал оправданий, чтобы уйти

Директор «Валенсии» Аниль Мурти раскритиковал Чезаре Пранделли, который в пятницу подал в отставку с поста главного тренера «летучих мышей».
59-летний итальянский специалист проработал с «Валенсией» три месяца. Он возглавил команду в начале октября, подписав трёхлетний контракт.
«24 часа назад я встречался с Пранделли и обсуждал трансферы, поэтому я был удивлён, что он покинул корабль. Какой человек будет ждать, что клуб гарантирует ему приобретение пятерых футболистов старше 26 в первую неделю трансферного окна?
Пранделли сдался, он искал оправданий, чтобы уйти. Нет никаких оправданий за всего лишь шесть набранных очков», — приводит слова директора «Валенсии» Football Espana.