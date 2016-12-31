Конте: не хочу верить в то, что китайский клуб предложил за Роналду € 300 млн

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал информацию о том, что китайский клуб предложил € 300 млн за нападающего «Реала» Криштиану Роналду и готов платить португальцу более € 100 млн в год.
«Думаю, что история про Роналду просто невероятная. Речь идёт об очень больших деньгах. Я не хочу в это верить, поскольку думаю, что это слишком большая сумма, и это неправильно», — приводит слова Конте A Bola.
Роналду, который не так давно выиграл свой четвёртый «Золотой мяч», в ноябре продлил контракт с «Реалом» до 2021 года.