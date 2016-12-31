Миньоле: всегда говорил, что не хочу быть вторым номером

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле заявил, что не намерен быть запасным вратарём красных.
В нынешнем сезоне наставник «Ливерпуля» делал ставку на Лориса Кариуса, но в последних матчах ворота команды защищал Миньоле.
«Я всегда говорил, что не хочу быть вторым номером. Мне 28, я хочу играть каждую неделю", — отметил Миньоле, который высказался о шансах «Ливерпуля» на чемпионство.
«В этом сезоне «Ливерпуль» доказывает, что имеет реальный шанс выиграть Премьер-лигу. Мы знаем, что это будет тяжёлая битва до самого конца, но мы должны выигрывать свои матчи. Сейчас поставлю команде почти восемь баллов из 10. Но мы прошли только полпути», – цитирует бельгийца Goal со ссылкой на Times of India.
После 18 туров идущий на втором месте в таблице АПЛ «Ливерпуль» отстаёт от лидирующего «Челси» на шесть очков.