Р. Билялетдинов — один из кандидатов на пост главного тренера «Анжи»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов сообщил, что является одним из кандидатов на пост наставника «Анжи». Накануне клуб объявил о расставании с чешским специалистом Павлом Врбой.
«Раздался звонок, меня спросили о том, как отнесусь ко включению в список кандидатов на пост главного тренера „Анжи“. Рассматривается ряд кандидатур, я далеко не один, насколько понял», — цитирует Билялетдинова «Спорт-экспресс».
Сообщается, что «Анжи» также рассматривает кандидатуры Леонида Кучука и Олега Кононова. Ранее стало известно, что махачкалинский клуб перешёл в собственность нового владельца — Османа Кадиева.