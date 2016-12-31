Моуринью: травма Ибрагимовича стала бы катастрофой для «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что травма форварда Златана Ибрагимовича стала бы для «красных дьяволов» огромной проблемой. В текущем сезоне 35-летний швед забил 12 голов в 17 матчах АПЛ.
«Травма Ибрагимовича стала бы катастрофой для нас, это очевидно. Но даже если это случится, в январе мы не будем покупать форвардов. У нас есть Златан, Руни, Рашфорд, а также Марсьяль, который тоже способен сыграть в центре нападения. В команде всего 24 футболиста. Я знаю, на кого и когда рассчитывать», — цитирует Моуринью The Guardian.