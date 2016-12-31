Калачёв: год был достаточно удачный и в спортивном плане и в жизненных моментах

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и рассказал, как будет справлять праздник.
«Всегда отмечал Новый год в кругу семьи. Родные, близкие, ёлка, стол праздничный, салют. У меня уже довольно большие дети. Дочка в Деда Мороза не верит, а вот младшему сыну пока не удалось рассекретить, откуда берутся подарки. Постараемся встретить Новый год так, чтобы родители тоже были с нами. Будем отмечать в Минске, надеемся, что будет много снега и хорошая погода.
Год был достаточно удачный и в спортивном плане, и в жизненных моментах. Все родные живы-здоровы, дети растут, мы работаем, жизнь доставляет удовольствие.
Хочется поздравить наших дорогих болельщиков с наступающим Новым годом, пожелать в следующем году радоваться нашим успехам. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы 2017-й получился таким же прекрасным.
Всем желаю здоровья, удачи, всего лучшего! Мы вас очень любим, ценим и ждём вас на наших играх», — цитирует Калачёва официальный сайт «Ростова».