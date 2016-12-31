Хёнесс: я считаю абсолютно неправильными антироссийские настроения в Германии

Президент «Баварии» Ули Хёнесс считает, что европейцы не должны так сильно критиковать Россию, а объединиться с ней и США для решения мировых проблем.
«Я считаю большой проблемой то, что мы, немцы, так сильно критикуем Россию, говоря о ней унизительно. Я понимаю, что в России работают не только благотворители и добрые самаритяне. Но я верю, что было бы лучше решать мировые проблемы вместе с Россией и США. Если три такие силы — Европа, Америка и Россия — будут работать вместе, многие проблемы быстро исчезнут. В противном случае ситуация, которая пока только ухудшается, не нормализуется. В Германии в последние годы особенно сильны антироссийские настроения, что я считаю абсолютно неправильным», — приводит слова Хёнесса TZ.