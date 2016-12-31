Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Хёнесс: я считаю абсолютно неправильными антироссийские настроения в Германии

31 декабря 2016, суббота. 19:05. Футбол
Президент «Баварии» Ули Хёнесс считает, что европейцы не должны так сильно критиковать Россию, а объединиться с ней и США для решения мировых проблем.

«Я считаю большой проблемой то, что мы, немцы, так сильно критикуем Россию, говоря о ней унизительно. Я понимаю, что в России работают не только благотворители и добрые самаритяне. Но я верю, что было бы лучше решать мировые проблемы вместе с Россией и США. Если три такие силы — Европа, Америка и Россия — будут работать вместе, многие проблемы быстро исчезнут. В противном случае ситуация, которая пока только ухудшается, не нормализуется. В Германии в последние годы особенно сильны антироссийские настроения, что я считаю абсолютно неправильным», — приводит слова Хёнесса TZ.
Источник: TZ Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Ули Хёнесс
Новости. Футбол
31 декабря 2016, суббота
20:17 Агуэро выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Ливерпулем»
19:57 Дубль Виллиана помог «Челси» обыграть «Сток Сити»
19:51 «МЮ» одержал волевую победу над «Мидлсбро», забив в концовке два гола за минуту
19:40 «Барселона» может вступить в гонку с «Реалом» за Дибалу
19:05 Хёнесс: я считаю абсолютно неправильными антироссийские настроения в Германии
18:12 Д. Комбаров пожелал чемпионства болельщикам «Спартака» в 2017 году
18:00 Голосуй за фото и выбирай самую красивую болельщицу 2016 года!
17:48 Видаль: думаю, 2017-й будет годом «Баварии»
17:29 Мхитарян выйдет в стартовом составе «МЮ» в матче с «Мидлсбро»
17:17 «Селтик» одержал волевую победу над «Рейнджерс»
16:50 Новый владелец «Марселя» готов выделить € 75 млн на зимнюю трансферную кампанию
16:46 Ван Гинкел продлил контракт с «Челси» и перешёл в ПСВ на правах аренды
16:29 Президент «Торино»: зарплата Харта неподъёмная для нас
16:29 Геркус: несмотря на трудности, у «Локомотива» достаточно поводов и для оптимизма
16:10 Коутиньо впервые признан лучшим бразильским игроком в Европе
15:48 Франк де Бур отказался возглавить «Суонси»
15:41 Пранделли заявил, что в «Валенсии» не выполнили обещаний по трансферам
15:35 «Милан» летом попытается приобрести у «ПСЖ» Орье
15:25 Калачёв: год был достаточно удачный и в спортивном плане и в жизненных моментах
15:22 Моуринью: травма Ибрагимовича стала бы катастрофой для «МЮ»
15:01 Защитник «Анжи» Менса может продолжить карьеру в США
14:45 Р. Билялетдинов — один из кандидатов на пост главного тренера «Анжи»
14:34 Миньоле: всегда говорил, что не хочу быть вторым номером
14:29 Конте: не хочу верить в то, что китайский клуб предложил за Роналду € 300 млн
14:23 Директор «Валенсии»: Пранделли сдался, он искал оправданий, чтобы уйти
14:16 Каррагер: любимый момент 2016 года? Гари Невилл в «Валенсии»
14:14 Метшин: для «Рубина» уходящий 2016 год был особенным
13:59 Болельщики признали Марлоса лучшим игроком «Шахтёра» в 2016 году
13:50 «Интер» готов отпустить Банегу в Китай за € 25 млн
13:39 Иньеста надеется как можно скорее продлить контракт с «Барселоной»
13:25 «Нью-Сейнтс» побил рекорд по количеству побед подряд в национальном чемпионате
13:10 «Спартак» заплатит «Милану» за Луиса Адриано € 1 млн
12:55 Гвардиола: я многому научился, когда впервые играл с командой Клоппа в Германии
12:48 Конте: надеюсь, Куртуа сможет повторить карьеру Буффона
12:25 Моуринью признал, что слухи об уходе Депая сказались на его игровом времени
12:08 Бердыев: такие искренние и преданные болельщики – честь и гордость для «Ростова»
12:02 Брэдли: руководство «Суонси» забыло обо всех договорённостях
11:46 Гинер: ЦСКА столкнулся с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее
11:43 Мане: «Ливерпуль» не думает о «Челси» или ком-то ещё
11:32 Аршавин поздравил болельщиков «Кайрата» с наступающим Новым годом
11:13 Моуринью: я не интересуюсь чемпионской гонкой
11:11 Канчельскис сравнил Фергюсона с доном Корлеоне
11:00 «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:30
10:58 Тренер «Халла»: ничья с «Эвертоном» для нас бесценна
10:29 Монтелла: победа в Суперкубке с «Миланом» — главное событие моей карьеры тренера
Все новости RSS
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+