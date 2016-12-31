Президент «Ростова» Гребенщиков может покинуть свой пост

Президент «Ростова» Александр Гребенщиков, который накануне покинул пост первого заместителя губернатора Ростовской области, может лишиться и должности президента в футбольном клубе, сообщает сайт города Ростова со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«К нему было много претензий по поводу деятельности футбольного клуба «Ростов». Достижения команды связаны не с ним, а с тесной работой губернатора Голубева и Курбана Бердыева. Сейчас обсуждается вопрос о его преемнике», – рассказал источник.
Гребенщиков возглавлял «Ростов» с ноября 2014 года после того, как свой пост покинул Сергей Горбань.