Роналду: для меня деньги – не самое главное в жизни

Нападающий сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своём отношении к деньгам и мотивации, которая движет им на данном этапе карьеры.
«Моя цель – оставаться на своём уровне. У меня ещё есть несколько лет для игры в футбол. Я подписал отличные контракты с «Реалом» и Nike. Счастлив, что подписал такие большие контракты в таком возрасте. Это невероятно и придаёт мне мотивацию работать ещё больше и оставаться на своём уровне. Для меня деньги – не самое главное в жизни. Я стремлюсь к ним только как к способу, который позволит чувствовать себя комфортно и быть независимым после завершения игровой карьеры», – цитирует Роналду Goal.