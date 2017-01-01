Полузащитник «Спартака» Попов получил улучшенное предложение от «Трабзонспора»

Полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов всё ещё может сменить «Спартак» на «Трабзонспор», сообщают болгарские СМИ со ссылкой на турецкое издание Haber. Несколько дней назад 29-летний футболист отклонил предложение турецкого клуба, но в ближайшее время стороны могут возобновить переговоры. Отмечается, что «Трабзонспор» готов удовлетворить финансовые запросы Попова и сделал улучшенное предложение.
В декабре Попов несколько раз заявлял в СМИ, что хотел бы остаться в «Спартаке» и попробовать стать с красно-белыми чемпионом России.