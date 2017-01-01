Флоро: Зидан? «Реал» не мог быть командой контратак

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и «Вильярреала» Бенито Флоро адресовал слова похвалы наставнику «сливочных» Зинедину Зидану. Флоро считает, что французский специалист справляется со своими обязанностями достаточно неплохо.
«Зидан был замечательным футболистом. Но когда он возглавил «Реал», многие говорили, что его назначили на этот после лишь благодаря его прошлому. Когда же он во время своего официального представления сказал, что игрокам «Реала» нужно усилить прессинг на соперников и улучшить функциональное состояние, то я подумал, что он знает, к чему стремится. «Реал» не мог быть командой контратак. Такая философия не могла быть базовой идеей такой команды. Для болельщиков «Реала» это неприемлемо», — цитирует Флоро Marca.