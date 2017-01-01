«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

1 января в Лондоне, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», состоится матч 19-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас». Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Кристал Пэлас».
Данную встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андре Марринером.
Ранее друг с другом команды встречались 39 раз. 25 матчей завершились победой «Арсенала», 11 раз команды сыграли вничью, трижды сильнее оказались футболисты «Кристал Пэлас».
Последняя встреча между этими командами состоялась в апреле этого года и завершилась вничью со счётом 1:1.