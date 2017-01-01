«Тоттенхэм» разгромил «Уотфорд», по дублю на счету Кейна и Алли

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» на чужом поле разгромил со счётом 4:1 «Уотфорд».
На 27-й минуте счёт открыл Гарри Кейн, проводивший свой 100-й матч в АПЛ. Через пять минут Кейн забил свой второй мяч. Незадолго до конца первого тайма Деле Алли сделал счёт 3:0, а в начале второй половины Алли оформил дубль. Гол престижа у хозяев в компенсированное время забил Юнес Кабул.
В таблице АПЛ «Тоттенхэм» (39 очков) располагается на третьей строчке, а «Уотфорд» (22 очка) занимает 13-е место.