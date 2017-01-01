Венгер — о голе Жиру: никогда не видел подобных голов в исполнении Оливье

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от домашнего победного матча 19-го тура английской Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (2:0). Французский наставник также отметил красоту первого гола в исполнении нападающего Оливье Жиру.
«Когда Жиру забивал первый мяч, провели отличную быструю контратаку. Оливье удивил всех своим ударом, и этот факт только делает его гол ещё красочнее. За свою карьеру я видел много хороших футболистов, которые забивали великолепные мячи, но этот гол запомнится особенно. Оливье очень хорош перед воротами, но я никогда не видел подобных голов в его исполнении.
Теперь нужно сосредоточиться на следующей игре. Все матчи будут сложными, поэтому нужно постараться побеждать матч за матчем. Что касается зимних трансферов, то пока ничего не запланировано. Все видели, что сегодня мы из-за травм играли без таких игроков, как Озил и Касорла. Надеемся, что скоро они вернутся в строй. Уэлбек близок к возвращению на поле. У нас большой состав», – цитирует Венгера BBC Sport.
Видео с голом в исполнении Оливье Жиру можно посмотреть здесь.