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«Ливерпуль» отказался от идеи приобрести Харта

1 января 2017, воскресенье. 22:30. Футбол
Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий на правах аренды за «Торино», не перейдёт в «Ливерпуль», как об этом сообщали в декабре британские СМИ, сообщает Sky Sports.

По информации источника, главный тренер красных Юрген Клопп удовлетворён игрой своих голкиперов Симона Миньоле и Лориса Кариуса, поэтому, несмотря на возможность приобретения Харта, «Ливерпуль» это делать не станет.

Контракт Харта с «Манчестер Сити», который выплачивает большую часть зарплаты во время его аренды в итальянском клубе, истекает летом 2017 года. Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Торино» заинтересовано в продолжении сотрудничества с Хартом, но вряд ли сможет выкупить голкипера у «Манчестер Сити» из-за высокой зарплаты англичанина.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Манчестер Сити Торино Джо Харт Симон Миньоле Юрген Клопп Возможные трансферы
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