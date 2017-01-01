«Ливерпуль» отказался от идеи приобрести Харта

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий на правах аренды за «Торино», не перейдёт в «Ливерпуль», как об этом сообщали в декабре британские СМИ, сообщает Sky Sports.
По информации источника, главный тренер красных Юрген Клопп удовлетворён игрой своих голкиперов Симона Миньоле и Лориса Кариуса, поэтому, несмотря на возможность приобретения Харта, «Ливерпуль» это делать не станет.
Контракт Харта с «Манчестер Сити», который выплачивает большую часть зарплаты во время его аренды в итальянском клубе, истекает летом 2017 года. Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Торино» заинтересовано в продолжении сотрудничества с Хартом, но вряд ли сможет выкупить голкипера у «Манчестер Сити» из-за высокой зарплаты англичанина.