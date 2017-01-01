Итальянский журналист: Витсель заключил контракт с командой Каннаваро

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель стал игроком китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо, работающий на сайтах Sky Sport и The Guardian.
«Витсель заключил трёхлетний контракт с „Тяньцзинь“, тренером которого является Фабио Каннаваро. Сделка осуществлена!» — написал Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что в услугах Витселя также заинтересован китайский клуб «Шанхай СИПГ», главным тренером которого является экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Отмечалось, что в Китае Витселю предложили 4-летний контракт с зарплатой € 18 млн в год.