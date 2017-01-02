Вейналдум: Промес может помочь «Ливерпулю». Хочу, чтобы он перешёл к нам

Голландский полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум хочет, чтобы состав команды пополнил его соотечественник Квинси Промес, выступающий за «Спартак».
«Думаю, Квинси знает, насколько велик „Ливерпуль“. Конечно, я хочу, чтобы он перешёл в „Ливерпуль“. Он хороший игрок и человек, который может помочь команде. Я читал об этом в газетах и интернете, но большего не знаю. Я не разговаривал с ним об этом», — цитирует Вейналдума Omnisport.
В конце декабря сообщалось, что «Ливерпуль» вернулся к идее покупки Промеса.