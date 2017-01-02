Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель извинился перед «Ювентусом» после того, как принял решение перебраться в чемпионат Китая, сообщает Tuttosport. Итальянское издание приводит следующие слова бельгийского футболиста в адрес туринского клуба: «Мне жаль, но такие предложения не отклоняют».
Ранее итальянский журналист Фабрицио Романо, работающий на сайтах Sky Sport и The Guardian, сообщил, что Витсель заключил трёхлетний контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь», тренером которого является Фабио Каннаваро.
По информации итальянских СМИ, в Китае Витселю предложили 4-летний контракт с зарплатой € 18 млн в год. При этом предложение китайцев было для «Зенита» выгоднее предложения «Ювентуса». Туринский клуб предполагал, что Витсель перейдёт к ним летом на правах свободного агента, если не удастся договориться с «Зенитом» зимой.