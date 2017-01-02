«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00

2 января в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Бёрнли». Встреча начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Бёрнли».
Матч с участием «Манчестер Сити» и «Бёрнли» обслужит бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном.
Ранее друг с другом команды встречались 93 раза. 40 матчей завершились победой «Манчестер Сити», 23 раза команды сыграли вничью, и 30 раз сильнее был «Бёрнли».
Последняя встреча между этими командами состоялась в ноябре этого года и завершилась гостевой победой «Манчестер Сити» со счётом 2:1.
После 19 туров в таблице английского чемпионата «Манчестер Сити» (39 очков) располагается на пятой строчке, а «Бёрнли» (23 очка) — на 11-й.