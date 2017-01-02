Гвардиола не знает, когда «Манчестер Сити» будет играть так, как он хочет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что не знает, когда «горожане» начнут играть так, как хочет он. В последнем туре «Манчестер Сити» в гостях со счётом 0:1 уступил «Ливерпулю» и отстаёт в таблице АПЛ от лидирующего «Челси» на 10 очков.
«Я не знаю, я не могу сказать вам это. Не знаю. Юрген Клопп в „Ливерпуле“ больше года. Я же всего шесть, и в этой лиге не так просто играть в тот футбол, который мы хотим. Нам нужно немного больше времени, но я очень оптимистичный человек, и мы постараемся», — приводит слова Гвардиолы интернет-издание Goal.