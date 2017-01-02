Ромуло может отказаться от зарплаты в «Спартаке», чтобы уйти во «Фламенго» зимой

Полузащитник «Спартака» Ромуло, который, как сообщалось ранее, договорился о контракте с «Фламенго», хочет уйти в бразильский клуб зимой.
Как сообщает Coluna do Flamengo, Ромуло, чтобы перейти во «Фламенго» сейчас, может отказаться от денег, полагающихся ему по контракту со «Спартаком», который истекает летом 2017 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не готов бесплатно отпустить 26-летнего бразильца, выступающего за красно-белых с 2012 года.
В текущем сезоне Ромуло провёл за «Спартак» восемь матчей (три в стартовом составе) в российской Премьер-Лиге.