«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:15

2 января в Лондоне на стадионе «Олимпийский» состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 20:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед».
Матч с участием «Вест Хэма» и «Манчестер Юнайтед» обслужит бригада арбитров во главе с Майком Дином.
Ранее друг с другом команды встречались 136 раз. 42 матча завершились победой «Вест Хэма», 30 раз команды сыграли вничью, и 64 раза сильнее был «Манчестер Юнайтед»
Последняя встреча между этими командами состоялась в ноябре этого года и завершилась домашней победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:1.
В таблице английского первенства после 19 туров «Вест Хэм» (22 очка) располагается на 12-й строчке, а «Манчестер Юнайтед» (36 очков) — на шестой.