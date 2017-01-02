Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Лада!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Джеррард: сейчас мы видим того Погба, которого все ожидали увидеть

2 января 2017, понедельник. 14:04. Футбол
Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказал мнение о прогрессе в игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Думаю, что с каждой неделей он становится всё лучше и сильнее. Очевидно, что он феноменальный талант.

Кэррик очень хорошо его дополняет, и сейчас мы видим того Погба, которого все мы ожидали увидеть, и он становится всё лучше и лучше.

Он молод, у него длинные ноги, он умеет всё, и нет никаких сомнений, что сейчас он один из лучших полузащитников и будет становиться лучше. Это пугающая мысль для болельщика „Ливерпуля“!» — приводит слова экс-полузащитник красных интернет-издание Goal со ссылкой на BT Sport.
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Поль Погба Стивен Джеррард
Новости. Футбол
2 января 2017, понедельник
14:40 Хесе может перейти в «Рому» на правах аренды с правом выкупа
14:21 РФС выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Царёва
14:15 Роббен признался, что считал переход из «Реала» в «Баварию» шагом назад
14:04 Джеррард: сейчас мы видим того Погба, которого все ожидали увидеть
14:00 «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:15
13:41 «Ювентус» отклонил предложение по Манджукичу из Китая
13:26 «Рубин» хочет подписать Ал. Миранчука до начала зимних сборов
13:17 Ромуло может отказаться от зарплаты в «Спартаке», чтобы уйти во «Фламенго» зимой
12:56 В Турции сообщили, что Таски присоединится к «Трабзонспору» на сборе в Анталии
12:46 Гвардиола не знает, когда «Манчестер Сити» будет играть так, как он хочет
12:28 Мамаев опубликовал фотографию с Фердинандом и Кокориным
12:13 Журналист: Витсель и его агенты отправятся в Китай в течение 48 часов
12:10 Полузащитник «Аталанты» Гальярдини близок к переходу в «Интер»
12:00 «Манчестер Сити» — «Бёрнли»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00
11:30 «Сандерленд» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00
11:21 Витсель: это был трудный выбор
11:01 Ушёл из жизни бывший защитник «Динамо» и сборной СССР Виктор Царёв
10:47 Итурбе, которого сватали в «Зенит», близок к переходу в «Торино»
10:23 Зобнин в 2017 году ждёт чемпионства со «Спартаком»
10:04 Чех считает, что Жиру забил, возможно, лучший гол года
09:42 Гудель, интерес к которому приписывают «Зениту», может оказаться в Китае
09:22 «Марсель» хочет вернуть Пайета и готов заплатить € 30-40 млн
07:53 Диего Коста: летом я хотел покинуть «Челси»
07:33 «Спартак» заинтересован в защитнике «Коринтианса» Мойзесе
06:43 Болт позвонил в эфир телеканала «МЮ», чтобы поздравить клуб с победой
05:42 Команда Каннаваро предлагает «Челси» £ 80 млн за Диего Косту
03:14 Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют
02:53 Вейналдум: Промес может помочь «Ливерпулю». Хочу, чтобы он перешёл к нам
1 января 2017, воскресенье
23:40 Украинский защитник Макаренко отклонил предложение от «Уфы»
23:27 Джамалутдинов принял решение покинуть «Анжи» и продолжить карьеру в другом клубе
23:20 Рочина: в Испании я сравнил бы «Рубин» с «Севильей»
23:07 Итальянский журналист: Витсель заключил контракт с командой Каннаваро
22:59 «МЮ» может предложить «Атлетико» € 170 млн за Гризманна и Сауля
22:42 Роналду: иногда моему сыну говорят, что есть футболист, который лучше его отца
22:30 «Ливерпуль» отказался от идеи приобрести Харта
22:17 Жиру: гол в ворота «Кристал Пэлас» — лучший в моей карьере
22:02 Венгер — о голе Жиру: никогда не видел подобных голов в исполнении Оливье
21:05 Уциев и Садаев будут вновь внесены в заявку «Терека»
20:54 «Спартак» заплатит «Милану» в случае чемпионства в рамках сделки по Л. Адриано
20:50 Голы Жиру и Айуоби принесли «Арсеналу» сухую победу над «Кристал Пэлас»
20:43 Ткаченко: «Зенит» не готов отпустить Шатова в аренду в «Ливерпуль»
20:21 Глушаков: попросил Фернандо пить меньше пива в отпуске
19:34 Кейн в 100 первых матчах в АПЛ забил столько же голов, сколько Анри
18:58 Озил пропустит матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» из-за болезни
18:37 «Рубин» отзаявил Девича, который может перейти в донецкий «Олимпик»
Все новости RSS
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+