Джеррард: сейчас мы видим того Погба, которого все ожидали увидеть

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказал мнение о прогрессе в игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
«Думаю, что с каждой неделей он становится всё лучше и сильнее. Очевидно, что он феноменальный талант.
Кэррик очень хорошо его дополняет, и сейчас мы видим того Погба, которого все мы ожидали увидеть, и он становится всё лучше и лучше.
Он молод, у него длинные ноги, он умеет всё, и нет никаких сомнений, что сейчас он один из лучших полузащитников и будет становиться лучше. Это пугающая мысль для болельщика „Ливерпуля“!» — приводит слова экс-полузащитник красных интернет-издание Goal со ссылкой на BT Sport.