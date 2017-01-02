Хесе может перейти в «Рому» на правах аренды с правом выкупа

Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес в январе может перебраться в «Рому». Как сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на La Provincia, римский клуб готов предложить парижанам € 3 млн за аренду испанца до июня с возможностью выкупа за € 20 млн.
Хесе перешёл в «ПСЖ» из «Реала» в августе 2016 года. В составе французской команды 23-летний хавбек провёл 14 матчей и забил два гола.
Ранее сообщалось, что Хесе может перейти на правах аренды в «Лас-Пальмас», но испанский клуб не готов платить игроку ту зарплату, которую он получает в «ПСЖ».