Оби Микел продолжит карьеру в «Валенсии» после 11 лет в «Челси»

Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел в январе перейдёт в «Валенсию», сообщает OwnGoal Nigeria. По данным источника, 29-летний нигерийский футболист согласовал четырёхлетний контракт с «Валенсией».
Оби Микел перейдёт в «Валенсию» на правах свободного агента, так как «Челси» решил отпустить его без компенсации, несмотря на то что контракт истекает летом.
По данным источника, на полузащитника также претендовали «Шанхай СИПГ», «Марсель», «Милан» и «Интер».
В «Челси» Оби Микел перешёл в 2006 году и в общей сложности провёл в составе синих 372 матча.