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Оби Микел продолжит карьеру в «Валенсии» после 11 лет в «Челси»

2 января 2017, понедельник. 16:13. Футбол
Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел в январе перейдёт в «Валенсию», сообщает OwnGoal Nigeria. По данным источника, 29-летний нигерийский футболист согласовал четырёхлетний контракт с «Валенсией».

Оби Микел перейдёт в «Валенсию» на правах свободного агента, так как «Челси» решил отпустить его без компенсации, несмотря на то что контракт истекает летом.

По данным источника, на полузащитника также претендовали «Шанхай СИПГ», «Марсель», «Милан» и «Интер».

В «Челси» Оби Микел перешёл в 2006 году и в общей сложности провёл в составе синих 372 матча.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Валенсия Челси Джон Оби Микел Возможные трансферы
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