Луис Адриано не присутствовал на сегодняшней тренировке «Милана»

Нападающий «Милана» Луис Адриано, который в ближайшее время должен стать игроком московского «Спартака», сегодня утром не присутствовал на тренировке итальянской команды, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Отсутствие форварда было согласовано с россонери.
Ранее стало известно, что «Спартак» договорился с «Миланом» о переходе 29-летнего бразильца, которому для завершения перехода остаётся только пройти медосмотр.
В «Милан» Луис Адриано перебрался летом 2015 года из донецкого «Шахтёра». В общей сложности он провёл за итальянскую команду 36 матчей и забил шесть голов.