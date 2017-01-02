Ева Лонгория проведёт церемонию вручения приза игроку 2016 года по версии ФИФА

Американская актриса, модель, ресторатор и телевизионный продюсер Ева Лонгория, наиболее известная по роли Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки», станет ведущей церемонии вручения приза лучшему игроку 2016 года по версии ФИФА, информирует официальный сайт организации.
Партнёром Лонгории на церемонии станет немецкий телеведущий Марко Шрейль. Мероприятие состоится 9 января в Цюрихе, на награду претендуют Криштиану Роналду («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико») и Лионель Месси («Барселона»).