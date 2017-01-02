Думбия отказался от предложений из Китая и хочет остаться в Европе

Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия, ныне выступающий за «Базель», отказался переходить в Китай. «Рома», которой принадлежит трансфер ивуарийца, хочет продать игрока, и несколько клубов из Китая были готовы заплатить за Думбия свыше € 10 млн, информирует Gazzetta dello Sport.
Но сам футболист не хочет покидать Европу и отказался переходить в Китай. «Базель» заплатил римлянам € 2 млн за аренду Думбия и может выкупить трансфер форварда за € 6,5 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Швейцарии 29-летний Думбия забил 9 мячей в 12 матчах.