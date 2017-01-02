Морган: было видно, что игрокам «Мидлсбро» и «Лестера» не хватает свежести

Капитан «Лестер Сити» Уэс Морган поделился впечатлениями от матча 20-го тура АПЛ с «Мидлсбро». Встреча проходила в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд» и завершилась со счётом 0:0.
«Я не думаю, что обе команды создали много моментов сегодня, но было сложно отойти от субботнего матча и показать свой лучший футбол уже через двое суток. Было видно, что игрокам не хватает свежести, но, пожалуй, 0:0 — это хороший результат для нас. Сыграть на ноль всегда хорошо.
Мы знаем, что способны на большее, но вполне можем жить и с ничейным результатом. Надеюсь, мы продолжим играть в защите с той же строгостью», — цитирует Моргана пресс-служба «Лестера».