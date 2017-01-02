Эриксен: нынешний «Тоттенхэм» сильнее прошлогоднего

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен выразил мнение, что нынешняя команда сильнее той, что была в прошлом сезоне.
«Я не думаю, что у команды в какой-то момент пропала уверенность, просто люди смотрели на результаты и говорили: „О, они играют хуже, чем в прошлом сезоне“. Хотя на самом деле ничего не изменилось: те же игроки, тот же стиль игры, а некоторые матчи удались нам даже лучше, чем было в том году.
Всё просто: в прошлом сезоне мы были в каком-то смысле новичками, а теперь нас хорошо изучили. Думаю, нынешний „Тоттенхэм“ сильнее прошлогоднего, но конкуренция в топ-6 АПЛ так велика, что команде придётся очень постараться, чтобы забраться выше», — цитирует Эриксена Sky Sports.