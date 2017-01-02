Д. Реднапп: я бы не включил гол Жиру в двадцатку самых красивых в истории АПЛ

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Реднапп, ныне работающий экспертом на британском телевидении, прокомментировал гол нападающего «Арсенала» Оливье Жиру в ворота «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги. Французский форвард забил гол «ударом скорпиона», мяч влетел в ворота от перекладины.
«Мяч Жиру — лучший гол-импровизация среди всех, что я когда-либо видел. Мало кто мог подумать, что Жиру способен на такое — чего-то подобного, полагаю, ждали от Алексиса Санчеса. И всё же этот гол не входит в мой личный топ-20 забитых мячей за всю историю АПЛ. В таких голах высока доля удачи, и я могу сходу назвать несколько более красивых мячей: гол Анри в ворота „МЮ“, гол Руни „Ман Сити“, гол Алли „Кристал Пэласу“ и так далее», — цитирует Реднаппа Daily Mail.
Видео с голом в исполнении Оливье Жиру можно посмотреть здесь.