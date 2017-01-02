Клопп: не могу понять, что именно я увидел

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча 20-го тура АПЛ с «Сандерлендом». Встреча проходила в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и завершилась со счётом 2:2.
«Я не могу объяснить этот результат, потому что не могу понять, что именно я увидел. Моя команда боролась, но я не был уверен, что игроки справятся. Мы можем играть лучше, но я не уверен, что это возможно при таком календаре. Я сказал игрокам: если кто-то не хочет или не до конца готов играть, скажите мне. Никто ничего не сказал, и это хорошо. Что касается футбола, в который мы играли, то я не знаю, что тут можно сказать.
Нам немного не хватило удачи, но „Сандерленд“ тоже очень старался, и, возможно, они это заслужили», — сказал Клопп в эфире BBC Sport.