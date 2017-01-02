НЕК разорвал контракт с экс-игроком «Спартака» Овусу-Абейе

Игрок голландского клуба «НЕК Неймеген» Квинси Овусу-Абейе, ранее выступавший за московский «Спартак», который месяц назад был отстранён от матчей за нарушение дисциплины, покидает команду.
«НЕК Неймеген» разорвал контракт с 30-летним футболистом спустя 6 месяцев после подписания из-за недопустимого поведения, отмечает De Gelderlander.
Игрок 2 декабря опоздал на тренировку своего клуба, после чего менеджер НЕК Эдвин де Кройф принял решение отстранить его от матчей. Также Овусу-Абейе подрался с одним из помощников тренера.
Овусу-Абейе выступал за НЕК с 2016 года, а с 2006 по 2010 год он играл за московский «Спартак», за который провёл 34 матча и забил три мяча.