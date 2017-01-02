Маркизио: среди соперников «Ювентуса» выделю «Рому» — великолепная команда

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио подвёл итоги первой части сезона и отметил силу «Ромы».
«В этом розыгрыше Серии А, в отличие от предыдущего, „Ювентусу“ удался хороший старт. Хотя надо отметить, что у нас были сбои в определённых ситуациях: два проигранных матча с „Миланом“, игра с „Дженоа“. Мы хорошо отреагировали на эти неудачи, но они всё же были.
Что касается наших конкурентов в борьбе за скудетто, хочу выделить „Рому“ — у них великолепная команда. „Наполи“ стартовал не лучшим образом, но это тоже крайне сильный соперник», — сказал Маркизио в интервью пресс-службе туринцев.