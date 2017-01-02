Луис Адриано пройдёт медосмотр в «Спартаке» 10 или 11 января

Сделка по переходу нападающего «Милана» Луиса Адриано в московский «Спартак» затягивается. Клубы договорились об основных пунктах трансфера, но осталось несколько деталей, на обсуждение которых потребуется время, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, Адриано пройдёт медосмотр в «Спартаке» только 10 или 11 января, после чего о переходе будет объявлено официально.
В «Милан» Луис Адриано перебрался летом 2015 года из донецкого «Шахтёра». В общей сложности он провёл за итальянскую команду 36 матчей и забил шесть голов.