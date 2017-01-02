«МЮ» впервые после ухода Фергюсона не проиграл в 13 матчах подряд

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Вест Хэм Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 2:0 в пользу манкунианцев. «МЮ» одержал шестую победу в турнире подряд.
«Дьяволы» не знают поражений на протяжении 13 матчей, что является рекордом клуба с момента ухода легендарного сэра Алекса Фергюсона. Под его руководством «МЮ» в 2013 году не проигрывал 18 матчей подряд.
Последнее поражение «МЮ» потерпел 3 ноября в выездном матче Лиги Европы с «Фенербахче» (1:2).