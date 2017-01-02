Рашфорд: между вторым и шестым местом в АПЛ сумасшедшая плотность

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поделился впечатлениями от победы над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 2:0 в пользу манкунианцев. «МЮ» одержал шестую победу в турнире подряд.
«Тренер просил меня играть шире и караулить ошибки центральных защитников — при создании искусственного офсайда, например. Так я и сделал: играл на фланге и старался растягивать оборону. Когда поднял голову, увидел Мату, прострелил, а Хуан забил. Это очень важная победа.
Мы рядом с первой четвёркой, между вторым и шестым местом в АПЛ сумасшедшая плотность — всего пять очков. Надо побеждать в каждом матче», — сказал Рашфорд в эфире Sky Sports.