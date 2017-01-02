Мата: «МЮ» знал результаты конкурентов и был обязан выиграть у «Вест Хэма»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился впечатлениями от победы над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 2:0 в пользу манкунианцев. «МЮ» одержал шестую победу в турнире подряд.
«Мы были обязаны выиграть у „Вест Хэма“. Мы знали результаты конкурентов и понимали, что должны брать три очка. К счастью, всё получилось, хотя поначалу казалось, что это тот самый матч, где моментов много, а мяч всё равно не хочет идти в ворота. Тренер просто просил нас забить. Мы использовали свободное пространство и создавали моменты. Самое главное — мы продолжили победную серию», — сказал Мата в эфире Sky Sports.