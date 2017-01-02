Билич: судья убил «Вест Хэм» удалением Фегули

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич поделился впечатлениями от матча 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 2:0 в пользу манкунианцев.
На 15-й минуте Софьян Фегули слишком далеко отпустил от себя мяч и прямыми ногами прыгнул в Фила Джонса, получив прямую красную карточку от Майка Дина.
«Я доволен игрой, мы боролись и старались. После свистка я сказал футболистам, что с такой игрой мы точно поднимемся в таблице. Очень трудно играть вдесятером против такого соперника, но я горжусь своими игроками.
Там не было никакого удаления. Это игровой эпизод, Фегули играл неумышленно. Это было ключевое решение судьи, и оно нас убило», — сказал Билич в эфире Sky Sports.