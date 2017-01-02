Тренер «Бёрнли»: редко получаешь шанс победить «Манчестер Сити» на его поле

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч поделился впечатлениями от поражения в матче 20-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Обидно. Редко получаешь шанс победить „Манчестер Сити“ на его поле, и у нас был этот шанс, ведь „горожане“ долго играли в меньшинстве. Мы разочарованы, но нельзя забывать, что „Сити“ — это команда топ-уровня.
Думаю, Фернандиньо заслуживал удаления. По новым правилам это красная карточка, хотя ещё совсем недавно за такое давали предупреждение», — цитирует Дайча Sky Sports.