Армаш: заметил, что возвращения у тренеров в «Кубань» не получаются

Защитник «Кубани» и сборной Молдавии Игорь Армаш оценил выступление клуба в первой части сезона. Жёлто-зелёные занимают 14-е место в ФНЛ.
«Я считаю, что первая часть получилась неудачной для «Кубани». И я это понимаю, и все вокруг это понимают. Но пока у нас есть математические шансы, я верю, что мы будем бороться за выход в РФПЛ. В первых матчах было большое невезение. Несколько раз получилось так, что соперник или сравнивал на последних минутах, или вырывал победу. И этот психологический момент давил на команду. Возможно, Петреску где-то не сумел настроить команду. Это, наверное, и не получилось у Дана. И еще заметил такой момент: возвращения у тренеров в «Кубань» не получаются. Так было и с Леонидом Станиславовичем Кучуком, так и с Петреску.
Я хочу сказать, что руководство сделало правильный шаг, продлив контракт с Калешиным. Мне кажется, если Евгению Игоревичу дать время, то он сможет добиться хорошего результата. Неудачную концовку можно связать с дальними выездами – очень сложные игры были, тяжело выходить на поле после изматывающих перелётов», — цитирует Армаша сайт болельщиков «Кубани».