Невилл: в голове судьи Дина творилось что-то непонятное, он «поплыл»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался на тему судейства в матче 20-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «МЮ». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 2:0 в пользу манкунианцев.
На 15-й минуте Софьян Фегули слишком далеко отпустил от себя мяч и прямыми ногами прыгнул в Фила Джонса, получив прямую красную карточку от Майка Дина.
«Удаление Фегули — не лучшее решение. Я считаю, что фол Шейку Куйяте на Мхитаряне во втором тайме куда больше тянул на удаление. В голове Дина творилось что-то непонятное, у него действительно был очень плохой день. Скажу честно — вряд ли на стадионе кто-то думал, что Фегули получит за этот эпизод красную карточку. Я за видеоповторы, но надо разобраться, как и в каких случаях их следует применять. Потому что сегодня Дин немного „поплыл“ после удаления Фегули», — цитирует Невилла Sky Sports.