Агуэро вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро вошёл в тройку лучших бомбардиров «горожан» за всю историю клуба. В матче 20-го тура АПЛ с «Бёрнли» (2:1) Агуэро забил один из двух голов своей команды, доведя личный бомбардирский счёт до 153 мячей.
28-летний аргентинец сравнялся с Колином Беллом по числу забитых мячей в составе «горожан». Теперь оба игрока делят третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Опережают их Томми Джонсон (166 голов) и Эрик Брук (177).
В нынешнем сезоне Агуэро провёл 14 матчей в АПЛ и забил 11 голов.