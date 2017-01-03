«МЮ» отказался продать Шнейдерлена «Эвертону» за € 22 млн

«Эвертон» сделал «Манчестер Юнайтед» официальное предложение о трансфере полузащитника Моргана Шнейдерлена. «Ириски» предложили за француза € 22 млн, но получили отказ, сообщает The Telegraph.
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман лично заинтересован в трансфере Шнейдерлена, поэтому ливерпульский клуб предпримет ещё одну попытку приобрести хавбека.
Ранее «МЮ» отказался продать 27-летнего футболиста в «Вест Бромвич Альбион» за € 15 млн. В текущем сезоне Шнейдерлен провёл лишь три матча в чемпионате Англии.